“Con la stupenda voce di Mario Biondi…, abbiamo festeggiato la fine dello scempio delle #baraccopoli di Fondo Fucile”! Lo ha riferito ieri su Facebook, la deputata nazionale messinese del Gruppo di Forza Italia a Montecitorio, Matilde Siracusano.

La Siracusano ha aggiunto e concluso: “un piccolo concerto al quale ho avuto il grande piacere di partecipare insieme a De Luca Sindaco di Messina , al prefetto Cosima Di Stani e al presidente di Arisme Marcello Scurria. Nessuna famiglia dormirà più sotto i tetti in eternit. Un segnale importante per tutta la comunità di Messina. AVANTI SENZA SOSTA! MAI più baracche nella città dello Stretto, alloggi decorosi per tutti, e il definitivo risanamento delle zone più degradate della nostra realtà”!