“Con te Chiara Ruzza, con il piccolo M. che rischia la cecità infoibato in una casa famiglia, aspettiamo la sua liberazione” [Video]

“Con te Chiara Ruzza, con il piccolo M. che rischia la cecità infoibato in una casa famiglia, aspettiamo la sua liberazione”. A scriverlo oggi 18 maggio 2022, sul suo Profilo Facebook, è stata Giada Giunti la mamma di Roma che da anni combatte contro i rappresentanti istituzionali deviati del Comune, del Tribunale per i Minori e della Corte d’Appello Minorenni per riavere il proprio figlio -J-“.

Ha concluso così la Giunti: “ringrazio tutti coloro, le istruzioni (quelle vere) che stanno al fianco di mamma e figlio”.

