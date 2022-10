Nel Rione Luzzatti, quartiere Poggioreale, nella serata del 4 ottobre i carabinieri della compagnia Napoli Stella e del nucleo investigativo del Comando Provinciale di Napoli sono intervenuti a Piazza Lo Bianco e hanno interrotto l’allestimento di un palco improvvisato per poter cantare in occasione del compleanno di una donna. I carabinieri hanno sgomberato l’area prima che il concerto potesse iniziare. La festeggiata è risultata essere Marianna Giuliano, figlia dell’ex ras di Forcella Luigi Giuliano e moglie di Michele Mazzarella, secondo gli investigatori possibile erede del padrino Vincenzo. A doversi esibire sul palco avrebbe dovuto essere il neomelodico Alessio. Quando i militari dell’Arma della Compagnia Stella sono intervenuti, hanno scoperto un vero e proprio concerto non autorizzato mentre Alessio si stava esibendo in piazza sotto gli occhi della coppia, Marianna Giuliano e Michele Mazzarella.

“Eventi abusivi di questo tipo sono all’ordine del giorno in quei quartieri dove è forte la presenza criminale, dove i clan hanno necessità di mostrare a tutti il proprio potere. Nel caso specifico in questione si è interrotto un concerto voluto per celebrare i Mazzarella li nella loro roccaforte“. Commenta così il Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli.

Aggiunge Borrelli: “smontare le celebrazioni della camorra, compresi i concerti, è fondamentale per poter vincere una battaglia contro un male che da troppi decenni dilania la nostra terra“.

Conclude Borrelli: “chi si presta poi a fare da menestrello a boss e camorristi non può essere definito un artista ma soltanto un burattino della malavita. Questo non è un gioco, non si tratta di fiction, non è Gomorra, è la realtà, e quindi chi si presta alle manovre dei clan va considerato un affiliato, uno spalleggiatore e come tale va condannato. Non accettiamo più scusanti, certi personaggi facciano le giuste scelte, decidano da che parte schierarsi. Se è quella sbagliata che poi ne paghino le conseguenze”.