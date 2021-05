Concessione Stadio Franco Scoglio, Space Boys Messina: “Bisogna fare chiarezza sui ruoli di istituzioni ed organi politici”

“Emerge la necessità di fare chiarezza sui ruoli che le istituzioni od organi politici e ciascun tifoso dovrebbero assumere sulla questione dello Stadio Franco Scoglio aggiudicato in data 26 aprile dalla commissione di gara all’uopo preposta”. A parlare in una nota il direttivo Space Boys Messina.

I responsabili del sodalizio, proseguono: “noi Space Boys siamo rimasti in silenzio ed attendiamo fiduciosi l’esito delle risultanze degli uffici che non hanno bisogno di pressioni mediatiche mascherate sotto forma di accesso agli atti o di dichiarazioni inopportune da chi non è preposto a farle senza prima aver atteso gli esiti del parere richiesto dal Rup. Parere che ancora il Rup sta valutando e che non può essere conosciuto o conoscibile da nessuno se non da chi ne è l’estensore”.

Concludono i firmatari: “noi, come gruppo organizzato della tifoseria del FootballClub Messina, attendiamo fiduciosi che questa amministrazione comunale voglia finalmente consegnare alla città la possibilità di avere uno Stadio degno di questo nome, tra i più importanti d’Italia e d’Europa, forse addirittura del mondo. L’amministrazione Comunale tutta ha il dovere di vigilare che non vi siano pressioni o turbamenti nel regolare svolgimento delle procedure e che sia rispettato il codice degli appalti, così come è stato finora. Riteniamo opportuno ribadire l’importanza epocale e di ricaduta economica ed occupazionale per la città che la realizzazione del progetto da parte della società aggiudicataria comporterebbe. Palazzo Zanca in tutte le sue componenti ed in testa il Sindaco, avrebbero in una settimana la possibilità di passare alla storia per aver determinato l’arrivo in città di ingenti somme come quelle che saranno impegnate da tutti i partners per realizzare il progetto. A questi si aggiunga il risultato straordinario dei 100 milioni di euro di risorse Statali per il delicato tema delle baracche. In totale, questa settimana il Comune di Messina potrebbe portare a casa il risultato storico di aver ottenuto, grazie alla propria visione, 240 milioni di euro. È infine opportuno e doveroso segnalare che lo Stadio è della città e rimarrà tale. Poco importa se a partecipare sia stata la società riconducibile ad una squadra piuttosto che ad un’altra. Lo Stadio è di tutti e tutti vi potranno giocare. Alla luce di quanto sopra e certi del rispetto di tutte le norme vigenti in materia di codice degli appalti che assegna a ciascuno i propri ruoli, attendiamo fiduciosi di poter ringraziare tutte le componenti istituzionali coinvolte, a cominciare dal Sindaco, dalla Giunta, dal Consiglio Comunale ed infine dalla società FC Messina e dai suoi numerosi partners che permetteranno di realizzare uno dei progetti più importanti al mondo in questo momento, che vede con orgoglio la nostra città tutta a beneficiarne”.