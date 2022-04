“Considerazioni personali sulle prossime elezioni amministrative…, al momento Messina, tra già candidati o in procinto di candidarsi, annovera ben 6 uomini (Basile, De Domenico, Totaro, Croce, Germanà, Sturniolo), tutti indiscutibilmente persone per bene”. Lo ha scritto stamane su Facebook, il consigliere Comunale Pietro La Tona di Sicilia Futura.

La Tona ha proseguito e concluso così: “ma a parte il fatto che sono tutti uomini (non doveva essere il momento di una donna?), mi chiedo dov’è finita la voglia di offrire una reale alternativa al modello De Luca tanto criticato? Messina non poteva affidarsi al modello Draghi utilizzato dai maggiori partiti per il governo della nazione? Forse a Messina siamo più bravi e ligi alle ideologie e alle logiche di partito? Forse non si voleva dare l’impressione dell’essere tutti contro uno? Forse la voglia di protagonismo è più forte di quella di dare un governo forte e ampio alla città? Non so qual è la risposta, ma penso che se l’interesse fosse stato quello di dare un’alternativa credibile e reale al governo della città, questa di certo non è la strategia più efficace o vincente e gli uscenti Basile/De Luca ringrazieranno, con buona pace di tutti”.