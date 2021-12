“Consiglieri comunali politicamente morti di fame e vigliacchi”! Ha scritto così in un suo post di oggi 29 dicembre 2021, pubblicato su Facebook, il primo cittadino peloritano.

Ha aggiunto il massimo rappresentante politico dei messinesi: “per saperne di più…, stasera diretta FB alle ore 18:30 sulla pagina De Luca Sindaco di Messina con la partecipazione dei consiglieri comunali che amano Messina. Buona parte dei consiglieri comunali di Messina campa con i gettoni di presenza sulle spalle della comunità infatti le commissioni farlocche (in violazione del regolamento comunale) servono per questo. (Perché non mi querelate)! Il 23 dicembre scorso l’assessorato alle autonomie locali ha diffidato il presidente del consiglio comunale perché, per due volte, ha violato la legge che impone la discussione in consiglio comunale della relazione annuale dell’attività svolta dal sindaco. Ora sarà nominato un commissario perché entro ieri doveva essere discussa la relazione ma ciò non si è verificato”.

Ed ancora per concludere: “buona parte di queste relazioni sono dedicate al risanamento economico finanziario di cui il consiglio comunale non se ne è voluto occupare. Ora assistiamo al festival de morti di fame che gridano allo scandalo per le osservazione della corte dei conti sul nostro piano di riequilibrio economico finanziario. Buona parte dei consiglieri comunali da un lato per due anni non hanno mai voluto discutere questo argomento dall’altro si permettono di fare post e comunicati stampa chiedendo spiegazioni su degli argomenti che volutamente hanno ignorato. Abbiamo salvato la città dal fallimento ed il 10 gennaio invieremo le risposte ai dieci quesiti che sono stati formulati perché noi il nostro mestiere lo sappiamo svolgere senza se e senza ma…! Prosit. In allegato la nota la diffida dell’assessorato regionale autonomie locali”.