Continua il pressing su Ita del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, per migliorare il servizio per Sicilia e Sardegna. Bene l’incremento dei voli, è un primo riscontro ma ancora insufficiente, fanno sapere fonti del Mimit.

Serve una pianificazione più attenta, non ci può essere una risposta emergenziale a fronte delle legittime proteste, serve più impegno anche per calmierare i prezzi che non possono salire vertiginosamente.