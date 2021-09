UNA DONNA DI 40 ANNI..., E' STATA ARRESTATA DAI POLIZIOTTI PER IL REATO DI DETENZIONE AI FINI DI SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI

Continua incessante la lotta alle piazze dello spaccio siracusane che ieri si è concentrata nella zona di via Arsenale. I poliziotti hanno arrestato, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, una donna di 40 anni che, a seguito di perquisizione domiciliare, è stata trovata in possesso di 21 grammi di cocaina e 3 grammi di hashish.

Nello stesso contesto, il genero della donna, un giovane di 26 anni, è stato denunciato per il medesimo reato, poiché trovato in possesso della somma di 1.392 euro probabile provento dell’attività di spaccio.

Nell’ambito degli stessi controlli, è stato denunciato un uomo di 41 anni trovato in possesso di 73 grammi di marijuana e di due piante della stessa sostanza. L’arrestata, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stata posta agli arresti domiciliari.