Continua l’attività di controllo del territorio ad opera della Polizia di Stato in città e provincia per il contrasto alla criminalità diffusa.

Questa volta i controlli sono stati effettuati nella zona di Mileto, concentrando gli sforzi operativi nelle aree maggiormente interessate dal traffico di stupefacenti. Nella frazione Paravati, infatti, da giorni personale della Squadra Mobile stava osservando dei movimenti sospetti e, nel corso della mattina del 28 luglio, hanno effettuato una perquisizione nell’abitazione di un uomo, rinvenendo nel giardino e nel garage dell’immobile mezzo etto di cocaina, già suddivisa in dosi per la vendita al minuto e un involucro contenente 300 grammi di marijuana, oltre a materiale per il confezionamento e la preparazione alla vendita dello stupefacente, come bilancini di precisione, macchine per il sottovuoto e sostanza per il taglio della cocaina.

Al termine dell’attività, l’uomo è stato arrestato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di droga e sottoposto agli arresti domiciliari.