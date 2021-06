Continua l’impegno della Questura di Agrigento nell’espletamento di Servizi, predisposti dal Questore Rosa Maria IRACI, volti al rispetto della vigente normativa in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Nel corso di tali controlli gli Uomini della Polizia di Stato, a Licata, nella decorsa notte fermavano due giovani ventenni in giro per il centro urbano che, al momento, tentavano di giustificare la loro presenza fuori dall’abitazione in orario non consentito con la “necessità di fare una passeggiata poiché sofferenti di stati d’ansia”.

Gli agenti verificato che detta giustificazione non era suffragata da idonea documentazione medica, irrogavano ai due giovani la sanzione amministrativa di cui alla citata normativa anticovid.