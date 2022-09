Continuano gli spettacoli che fanno parte del progetto di EPIC (Esperienze Performative di Impegno Civile), organizzati da Mana Chuma Teatro. Questa iniziativa si svolge in partenariato con Rete Latitudini e Teatro dei 3 Mestieri ed è sostenuta dal contributo del Comune di Messina, con i fondi del Ministero della Cultura dedicati alle attività professionali di spettacolo dal vivo nelle aree urbane periferiche. Il mese di settembre si chiuderà con RACCONTI DA CAMERA (Produzione Mana Chuma Teatro) di e con Salvatore Arena e Massimo Barilla, con musiche originali eseguite dal vivo di Luigi Polimeni.

Lo spettacolo andrà in scena mercoledì 28 e giovedì 29 alle ore 21.00 nell’Anfiteatro di Forte Petrazza. Si tratta di un dialogo postumo tra Stefano D’arrigo (autore di Horcynus Orca, la grande epopea di fama mondiale ambientata sullo Stretto di Messina e di cui ricorre il trentennale della morte) e Vincenzo Consolo, tra i più importanti scrittori della seconda metà del ’900, nel decennale della sua scomparsa. Mana Chuma, attraverso questo immaginario dialogo, rende omaggio ai due grandi autori, che sono legati da numerose corrispondenze e affinità e rappresentano la miglior letteratura contemporanea. È in via di definizione il programma del mese di ottobre, il primo appuntamento in programma sarà domenica 2 alle ore 21.00 con Persèfone, che andrà in scena presso l’Anfiteatro Forte Petrazza.

Lo spettacolo, prodotto dalla Compagnia dell’Arpa per la regia di Filippa Ilardo, è una drammaturgia che rilegge i testi di autori quali Omero, Cicerone, Ritsos, Diodoro Siculo, Ovidio, Claudiano e le poesie da Averno della poetessa statunitense Louise Elisabeth Glück. Sulla scena Elisa Di Dio e Cristina di Mattia; un’attrice e una danzatrice ridanno vita al mito della fanciulla sottratta con la forza alla madre, la dea Demetra, dal Signore degli Inferi e divenuta poi sposa del Dio grazie a un inganno. A breve saranno resi noti i prossimi spettacoli di ottobre, novembre e dicembre 2022. EPIC Esperienze Performative di Impegno Civile progetto di Mana Chuma Teatro (Avviso pubblico per progetti di attività a carattere professionale nel campo dello spettacolo dal vivo nelle aree cittadine per aree cittadine periferiche – Comune di Messina / Ministero della Cultura).

Ecco le date previste

28 – 29 settembre

Ore 21.00 – Anfiteatro Forte Petrazza RACCONTI DA CAMERA – Dialogo postumo tra Consolo e D’Arrigo di e con Salvatore Arena e Massimo Barilla musiche originali eseguite dal vivo di Luigi Polimeni (Produzione Mana Chuma Teatro) Biglietti in prevendita su www.liveticket.it/latitudinirete

2 ottobre

Ore 21.00 – Anfiteatro Forte Petrazza PerSèFone da Ghiannis Ritsos Transiti testuali da Omero, Cicerone, Diodoro Siculo, Ovidio, Claudiano Regia: Filippa Ilardo Con Elisa di Dio Voce e movimenti: Cristina di Mattia con la partecipazione in voce di Giuseppe Cutino Produzione Compagnia dell’Arpa in collaborazione con Garage Art Platform e Latitudini.

Biglietti in prevendita su: https://www.liveticket.it!