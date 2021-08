Continuano incessanti i servizi di controllo del territorio disposti dal Questore di Roma, finalizzati alla repressione dei reati ma anche, e soprattutto, alla prevenzione degli stessi, grazie ad un capillare impiego delle pattuglie su tutto il territorio della capitale. Nell’ambito di tali servizi gli agenti del commissariato Romanina, diretto da Moreno Fernandez, in servizio in abiti civili, hanno intercettato, in via Appia Nuova altezza G.R.A. tre autovetture. Ad attirare l’occhio esperto dei poliziotti il fatto che le macchine procedessero molto lentamente ed in gruppo. L’attenzione è diventata massima quando tutte le auto hanno imboccato una strada senza uscita. I poliziotti, a quel punto, monitorandone a distanza lo spostamento, hanno chiesto rinforzi per procedere ad un controllo sia delle vetture che degli occupanti.

All’arrivo della pattuglia della Stradale e di un’altra volante del commissariato Romanina, uno degli uomini, un 50enne originario di Catania, ha gettato a terra un coltello tipo “pattada” con una lama di 9,5 centimetri. Con le dovute accortezze gli agenti hanno proceduto a controllare tutte le persone e a perquisire le loro vetture, scoprendo all’interno di una di esse, dietro il sedile posteriore, una pistola marca Derringer calibro 6 millimetri con annesse 16 cartucce calibro 22.

Già da un primo esame visivo i poliziotti hanno notato sull’arma evidenti modifiche strutturali, tali da aumentarne la capacità offensiva, rendendola idonea a sparare le cartucce calibro 22 trovate insieme alla pistola con l’installazione di due canne ad anima liscia. Al termine degli accertamenti I.S. e R.G. entrambi 50enni, e T.D., 57enne tutti e 3 originari di Catania insieme a D.S.G. 79enne originario di Frosinone sono stati arrestati in concorso fra di loro per detenzione illegale di arma da fuoco, priva di matricola. Il possessore di coltello è stato denunciato per detenzione illegale di arma da taglio. Sequestrati sia il coltello che la pistola con il relativo munizionamento. Il Questore di Roma, a seguito di istruttoria da parte della Divisione Anticrimine, diretta da Angela Altamura, ha emesso nei confronti dei 4 arrestati il Foglio di Via Obbligatorio per 3 anni.

Inoltre gli agenti del VI Distretto di Casilino, diretto da Isea Ambroselli, in collaborazione con gli agenti della Sezione Volanti, diretta da Massimo Improta, nel corso di servizio di osservazione e controllo per la prevenzione e repressone dei reati, in particolare dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno intravisto nella cintola dei pantaloni di C.A., 27enne romano, un calcio di una pistola, mentre lo stesso si alzava la maglietta. Impossibilitati a fermarlo sul posto perché il giovane si è allontanato repentinamente in macchina, gli agenti, grazie alla tempestiva segnalazione data alla sala operativa della Questura, che ha diramato la nota agli altri equipaggi, hanno potuto bloccarlo in via dell’Archeologia. La pistola marca Walther calibro 9x 19 parabellum, munita di caricatore monofilare è stata trovata dai poliziotti sotto il sedile lato passeggero. C.A., con precedenti di polizia, è stato arrestato e la pistola, non censita nelle banche dati in uso alle forze dell’ordine, in ordine alla quale si stanno facendo ulteriori accertamenti, è stata sequestrata.

