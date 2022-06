Continui atti persecutori e continue minacce nei confronti della ex compagna: per questo gli agenti della Polizia di Stato hanno eseguito una misura cautelare emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari locale su richiesta dei magistrati della Procura della Repubblica di Gela.

Le Indagini della Procura gelese

Su richiesta degli appartenenti alla Procura della Repubblica gelese, i poliziotti, nel corso delle Indagini Preliminari, hanno eseguito una misura cautelare della custodia agli arresti domiciliari, emessa dal GIP del Tribunale nei confronti di un uomo per il reato di atti persecutori.

Le continue minacce e pressioni

Le Indagini, coordinate dai componenti della Procura della Repubblica, sono state condotte dai responsabili del Commissariato di pubblica sicurezza di Gela di seguito a diverse denunce presentate nel tempo dalla vittima. Le continue e reiterate minacce e violenze psicologiche perpetrate dall’uomo contro la donna sono consistite in pedinamenti, appostamenti sotto casa e invio di messaggi attraverso app di messaggistica.

Ha chiesto alla donna di ritirale le accuse

L’uomo ha più volte chiesto alla vittima di ritirare la denuncia a suo carico e di tornare insieme altrimenti l’avrebbe sfregiata e resa irriconoscibile. Da qui a decisione del Giudice di accogliere la richiesta di custodia cautelare.

Foto…, tratta da… www.blogsicilia.it!