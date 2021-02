Conto alla rovescia: “Ecco la nuova Fermata #Fontanarossa dall’alto”. E’ stato l’assessore alle Infrastrutture e Trasporti della Regione Siciliana Marco Falcone a scriverlo oggi su Facebook.

Falcone ha proseguito: “Vediamo anche la nuova strada di collegamento con l’Aeroporto di #Catania, ormai ai dettagli. Dal 13 marzo potremo partire in treno da #Messina, #Caltagirone, #Taormina o #Siracusa, e ancora da #Enna, #Giarre, #Acireale, #Lentini, #Augusta, #Fiumefreddo e tante altre stazioni, per andare a prendere l’aereo. Finalmente senz’auto. Per la prima volta, dopo decenni”.

“Facciamo conoscere a tutti questa grande novità, condividiamo. Anche in #Sicilia trasporti e #infrastrutture come nel resto d’Italia e d’#Europa. Dopo anni di nulla, il #GovernoMusumeci sta realizzando le opere e pone le basi per non restare indietro. Buon fine settimana, cari amici”.

“Foto PemixStudio – Giuseppe Giunta”.