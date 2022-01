SONO 6 LE SEGNALAZIONI PER CONSUMO DI STUPEFACENTI, EFFETTUATE DAI MILITARI DURANTE LO SCORSO WEEK-END

Controlli a tappeto a Gela da parte dei carabinieri su tutto il territorio, tra centro e periferie. Sono 6 le segnalazioni per consumo personale di stupefacenti, decine i controlli di veicoli e le perquisizioni. E’ stato un week-end, quello appena trascorso, di controlli a tappeto da parte dei carabinieri.

Le finalità

I carabinieri di Gela hanno portato avanti questa attività nell’ambito dei servizi di intensificazione del contrasto alla criminalità organizzata e comune, disposti dalla prefettura di Caltanissetta e coordinati dal reparto territoriale gelese. In loro supporto i militari della compagnia di intervento operativo del 12° reggimento carabinieri Sicilia di Palermo. Nelle trascorse 48 ore hanno effettuato una serie di controlli straordinari del centro abitato di Gela che hanno riguardato, in particolar modo, il centro storico e il rione Macchitella. Il tutto finalizzato a intensificare la cornice di sicurezza in prossimità dell’orario di chiusura degli esercizi commerciali.

Attività anche su pregiudicati

Successivamente i controlli si sono concentrati prevalentemente sulle persone sottoposte a misure cautelari ed anche al contrasto dello spaccio e del consumo di sostanze stupefacenti. In tema di sicurezza alla circolazione stradale, sono state passate al setaccio alcune aree ritenute più sensibili, monitorate e filtrate le vie di accesso ai principali centri con posti di controllo rinforzati, effettuati anche lungo le arterie di maggiore deflusso del traffico veicolare.

I numeri

Nel corso dell’operazione, che ha visto impegnati 25 militari dell’arma dei carabinieri, complessivamente, sono state sono state controllate 54 autovetture e identificate 159 persone. Numerose le perquisizioni personali e veicolari effettuate, che hanno condotto, tra l’altro, alla segnalazione al prefetto di sei giovani quali assuntori di cocaina.