Coronavirus…, oggi 23 agosto in Sicilia ci sono stati 20 morti (la Regione comunica che i deceduti dichiarati oggi si riferiscono ai seguenti giorni… 7 del 22 agosto, 7 del 21 agosto, 4 del 20 agosto, 1 del 19 agosto, 1 del 06 Luglio), 415 guariti e 1.121 nuovi casi positivi

Oggi, 23 agosto, in Sicilia 20 morti (la Regione comunica che i deceduti dichiarati oggi si riferiscono ai seguenti giorni… 7 del 22 agosto, 7 del 21 agosto, 4 del 20 agosto, 1 del 19 agosto, 1 del 06 Luglio), 415 guariti e 1.121 nuovi casi positivi al Coronavirus su 12.565 tamponi processati.

Il primo dato si riferisce al totale dei casi da inizio epidemia, tra parentesi l’incremento delle ultime 24 ore:

Palermo – 76.709 (348);

Catania – 66.371 (296);

Messina – 29.456 (4);

Siracusa – 19.314 (133);

Ragusa – 17.364 (80);

Trapani – 16.844 (67);

Caltanissetta – 15.985 (103);

Agrigento – 15.574 (2);

Enna – 8.056 (88).

Il numero dei casi in Sicilia dall’inizio della pandemia è di 265.673 persone su 2.133.932 soggetti sottoposti a test. La percentuale dei positivi sui controllati è del 12,44%. In Sicilia sono state sottoposte a tampone 8,03 persone per ogni positivo.

Il bilancio aggiornato ad oggi in Sicilia è di: