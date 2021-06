Coronavirus, oggi 23 giugno 2021 in Calabria ci sono stati altri 302 guariti

Oggi in Calabria 1 morto, 302 guariti e 67 nuovi casi al Coronavirus su 2.907 tamponi processati. Nelle ultime 24 ore in Calabria è risultato positivo lo 2,30% dei tamponi processati. L’ASP di Cosenza comunica che: “Oggi si registra un decesso a domicilio, avvenuto il 27/05/2021, di cui si è avuta notizia tramite flusso schede Istat di morte”. I soggetti positivi di oggi a Reggio Calabria sono 6 di cui 2 migranti.

Il bollettino della Regione ha fornito anche la provenienza per province dei nuovi casi positivi odierni, che sono così suddivisi:

Il numero dei casi in Calabria dall’inizio della pandemia è di 68.763 persone su 918.171 soggetti sottoposti a test. La percentuale dei positivi sui controllati complessiva è del 7,48%. In Calabria sono stati processati 13,35 tamponi per ogni positivo.

Il bilancio aggiornato ad oggi in Calabria è di: