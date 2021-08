Coronavirus: oggi 5 agosto 2021…, in Sicilia ci sono stati 5 morti, 104 guariti e 831 nuovi casi positivi

Oggi, 5 agosto, in Sicilia 5 morti, 104 guariti e 831 nuovi casi positivi al Coronavirus su 21.921 tamponi processati. Nelle ultime 24 ore in Sicilia è risultato positivo il 3,7% dei tamponi.

Secondo quanto riporta il bollettino ufficiale fornito dalla Regione, i nuovi casi rilevati oggi sono così suddivisi:

209 Palermo;

203 Catania;

128 Agrigento;

77 Caltanissetta;

73 Trapani;

72 Ragusa;

37 Siracusa;

30 Enna;

2 Messina.

Il numero dei casi in Sicilia dall’inizio della pandemia è di 246.251 persone su 2.021.313 soggetti sottoposti a test. La percentuale dei positivi sui controllati è del 12,18%. In Sicilia sono state sottoposte a tampone 8,21 persone per ogni positivo.

Il bilancio aggiornato ad oggi in Sicilia è di:

246.251 casi totali;

6.067 morti;

227.637 guariti;

12.547 attualmente positivi;

362 (+11) ricoverati in ospedale (2,88%);

40 (+4) ricoverati in terapia intensiva (0,31%);

12.145 (+437) in isolamento domiciliare (96,79%).

Il passaggio in zona gialla, in base ai parametri del nuovo decreto varato il 22 luglio dal governo Draghi, avverrà quando il numero dei ricoverati raggiungerà i 439 nei reparti di medicina ordinaria (dove oggi sono 362) e contemporaneamente i 66 in terapia intensiva (dove oggi sono 40). Anche se verrà superato soltanto uno dei due parametri, la Regione rimarrà in “zona bianca”: per il passaggio in zona gialla, dovranno essere superati entrambe le soglie di occupazione dei posti letto di riferimento.