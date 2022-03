Articolo…, tratto da… www.blogsicilia.it!

Corsa a sindaco ad ostacoli a Palermo;

Sono ostacoli che non fermano la decisione, ormai irreversibile, di Roberto Lagalla, l’assessore regionale alla formazione che ormai è candidato con o senza l’appoggio della coalizione.

Firmate le dimissioni da assessore

Roberto Lagalla ha firmato le dimissioni da assessore regionale. L’ex rettore di Palermo riconsegna così la delega all’Istruzione nelle mani del governatore Nello Musumeci. Nei giorni scorsi, Lagalla aveva annunciato di lasciare la giunta dopo avere deciso di candidarsi a candidato sindaco di Palermo, al momento sostenuto dall’Udc.

Le dimissioni sono operative da domani, giovedì 31 marzo e dunque da venerdì non sarà più in carica se le dimissioni saranno accettate da Musumeci che dovrà assumere l’interim o nominare subito un nuovo assessore

Ultima occasione per la coalizione

Da questo momento per la coalizione la possibilità di chiedergli un passo indietro (ammesso che fosse disponibile a farlo) viene meno e con essa si scioglie anche la speranza di ritrovare l’unità del centrodestra. In campo ci sono cinque candidati e almeno due, se non tre, di questi sono talmente avanti nel percorso che farli ritirare in nome di una unità eventualmente ritrovata sembra impossibile