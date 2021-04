Cosca Pesce di Rosarno: tutti i nomi…, delle persone arrestate nelle inchieste “Handover” e “Pecunia olet”

SONO 53 I SOGGETTI TRATTI IN ARRESTO, DEI QUALI 44 RAGGIUNTI DALLA MISURA CAUTELARE DELLA CUSTODIA IN CARCERE E 9 AGLI ARRESTI DOMICILIARI

Questa mattina, al termine di complesse e articolate indagini coordinate dalla Dda, sono scattate le manette nei confronti di 53 soggetti, di cui 44 colpiti dalla misura cautelare della custodia in carcere e 9 agli arresti domiciliari, indagati, a vario titolo, per associazione mafiosa (cosca Pesce), detenzione, porto e ricettazione illegale di armi, estorsioni, favoreggiamento personale, aggravati dalla circostanza del metodo e dell’agevolazione mafiosa, nonché per traffico e cessione di sostanze stupefacenti.

Ecco i nomi degli arrestati… sottoposti a custodia cautelare in carcere:

Pesce Savino, inteso “u pecuraru”, Rosarno 04/01/1963; Pesce Vincenzo, inteso “u sciorta”, Rosarno 02/12/1952; Pisano Bruno; Preiti Domenico; Saladino Giuseppe; Schimio Piero; Seminara Giuseppe; Tarantino Angelo; Sorrenti Tiberio, Rosarno 26/11/1964; Ciurleo Domenico; Consiglio Salvatore; Copelli Salvatore; Corrao Salvatore; Di Lella Nazario; Etzi Salvatore; Fedele Luca; Ferraro Giuseppe Antonio; Grasso Giovanni; Grasso Michele; Ieraci Ippolito; Loiacono Pasquale; Megna Antonio “u paperu”; Pagano Cristian; Palaia Benito; Palaia Gaetano; Pesce Antionino inteso “u pecura”, Cinquefrondi, 09/10/1982; Pesce Antonino inteso “u materassino”, Cinquefrondi 14/04/1992; Pesce Antonino inteso “pizzolino”, Cinquefrondi 29/06/1993; Pesce Antonino, inteso “Nino erre”, Gioia Tauro, 09/10/1991; Pesce Francesco, Gioia Tauro 23/12/1988; Pesce Rocco, inteso “u tirotta”, Taurianova 31/05/1981; Alessi Antonio; Alviano Marco; Bellocco Domenico, cl. 1976; Bellocco Rocco, cl. 1989; Bellocco Domenico, cl. 1980; Bellocco Domenico, cl. 1987; Bonarrigo Giacchino; Bruzzese Girolamo; Burzì Giovanni; Cacciola Giuseppe, cl. 1987; Cacciola Giuseppe, cl. 1989; Cannatà Carmine Giuseppe.

Soggetti…, posti alla detenzione domiciliare: