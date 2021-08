Cosenza: sono stati inaugurati ieri pomeriggio, rispettivamente nella sede della Questura ed a Diamante, il monumento ai caduti nella prima circostanza ed il Murales del commissario Mascherpa durante il secondo evento

Il capo della Polizia Lamberto Giannini ha partecipato ieri pomeriggio a Cosenza, nella sede della Questura, all’inaugurazione del monumento dedicato ai caduti della Polizia. All’evento hanno preso parte il prefetto di Cosenza Cinzia Guercio, il questore Giovanna Petrocca, il presidente di Confindustria Cosenza Fortunato Amarelli, e le autorità civili e militari della provincia.

La cerimonia ha avuto inizio con i saluti del Questore e del Presidente di Confindustria a cui sono seguiti gli interventi del prefetto della provincia di Cosenza e del capo della Polizia Giannini.

Il prefetto Giannini nel suo discorso ha sottolineato che “Il ricordo dei nostri caduti, i momenti di vicinanza con tutti i colleghi delle Forze dell’ordine e con tutta la società sono momenti importantissimi che sento in maniera profonda”.

Giannini ha poi proseguito ringraziando i presenti e tutti coloro che si sono adoperati per la realizzazione dell’opera sottolineando che “Simboleggia la memoria di chi ci ha preceduto e che ha donato la vita, il loro ricordo è la nostra forza e la nostra ragione di essere per andare sempre avanti”.

Opera realizzata per i caduti presso la Questura di Cosenza. Successivamente il direttore generale della pubblica sicurezza Lamberto Giannini e il questore Giovanna Petrocca hanno proceduto allo scoprimento dell’opera scultorea in memoria dei nostri caduti in servizio.

Il monumento ha ricevuto la benedizione dell’arcivescovo metropolita di Cosenza Francescantonio Nolè. Il momento più toccante si è avuto durante l’esecuzione del Silenzio e con la deposizione di una corona d’alloro da parte del prefetto Giannini.

Terminata la cerimonia il capo della Polizia ha proseguito con gli impegni istituzionali nel comune di Diamante (Cosenza) dove ha partecipato all’inaugurazione del Murales dedicato al commissario Mascherpa, inserito nel programma del Festival “Diamante Murales 40”. Il commissario Mascherpa è il protagonista del graphic novel, edito in esclusiva dal mensile ufficiale della Polizia di Stato #Poliziamoderna ed è ambientato, per le sue storie, proprio a Diamante.

Nella serata vi è stato anche un dibattito sul tema della legalità insieme al sindaco di Diamante, Ernesto Magorno, al procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, Nicola Gratteri, e al giornalista Riccardo Giacoia, moderatore del dibattito.

Hanno preso parte agli interventi anche il fumettista Daniele Biliardo che ha realizzato il bozzetto del Murales dedicato a “Il Commissario Mascherpa” e il suo sceneggiatore Luca Scornaienchi.