Così…, hanno scritto ieri in un Post pubblicato sulla loro Pagina Facebook, i responsabili del programma ‘Le Iene condotto da Belen Rodriguez e Teo Mammucari, in onda il martedì sera su #Italia1 dopo le 21.20: “Le influencer da 10 milioni di follower in totale Alex Mucci ed Eva Menta hanno scatenato polemiche per le loro foto a seno parecchio scoperto davanti alla Venere del Botticelli agli Uffizi di Firenze”.

Ecco come prosegue il testo: “Alice Martinelli le accompagna a cercare di attirare altrettanta attenzione, con nuovi scatti, su tre emergenze nazionali… l’Ilva di Taranto, gli ulivi colpiti dalla Xylella nel Salento e la siccità del Po”.

Il filmato…, puo’ essere seguito cliccando sull’indirizzo che segue: