Così in Italia…, i magistrati, le assistenti sociali, i medici di Neuropsichiatria Infantile, le maestre di Scuola ed i politici si portano via i bambini dei genitori italiani

sono distrutta. Senza alcun preavviso oggi ce lo hanno portato via da scuola. Siamo una famiglia allargata, io sono la compagna del padre e siamo in ottimi rapporti con la madre biologica. Siamo onesti lavoratori, incensurati e con redditi alti;

tutto è partito dalle maestre 5 anni fa che hanno allertato i servizi sociali per poi spedirlo dalla neuropsichiatra infantile per sindrome da ADHD. All Età di 5 anni ha cominciato a assumere farmaci medikinet e risperdone senza alcun miglioramento;