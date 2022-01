Covid contagi fra studenti e paura di tornare in classe: “sarebbe opportuno effettuare screening di massa periodico? (Ma gratuito per tutti)”. Facendo un resoconto della prima settimana di scuola al ritorno delle lunghe vacanze natalizie, il report si divide fra classi dimezzate, alunni in DaD o did e ancora famiglie che, per timore di contagi, preferiscono lasciare i propri figli a casa; in non pochi istituti scolastici si respira un’aria surreale, “non da scuola” e purtroppo non si avverte più quella necessaria spensieratezza che deve anche caratterizzare il meraviglioso “mondo scuola”. Ad evidenziare ulteriormente l’attuale situazione è il Consigliere della V Circoscrizione Franco Laimo, secondo il quale, al fine di limitare ulteriormente il dilagare di possibili contagi (ricordiamo in un momento in cui Messina registrava numeri da record di positivi), già prima del rientro in classe dalle vacanze occorreva fare un vero e proprio screening di massa certificato, mediante tamponi, e test salivari per i più piccoli discenti, al fine di rendere ancora più sicura la scuola stessa, con sanificazione degli ambienti scolastici settimanalmente. Occorre inoltre considerare che con tutta la buona volontà e l’attuazione di tutti i protocolli e le dovute regole ministeriali, la scuola è composta su larga scala, che va dall’asilo/ infanzia fino alle classi superiori, ed è semplice comprendere come sia difficile mantenere le distanze fra bambini di 3 o 4 anni, che hanno già troppo patito la non socializzazione fra compagnetti.

Laimo, che evidenzia quanto sia importante la scuola in presenza per svariati fattori, (ma in assoluta sicurezza), ha già scritto all’Amministrazione Comunale, affinché possa farsi portavoce di tale iniziativa, attuando una vera campagna di sensibilizzazione.

Sottolinea e conclude Laimo: “al tempo stesso tali controlli dovrebbero essere effettuati nell’assoluta gratuità, sia per gli studenti che per il personale scolastico, che siano vaccinati o non vaccinati senza alcuna distinzione”.