Crescono i timori tra i genitori dei bambini di Serrone dopo le segnalazioni sulla presenza di cibo avariato nella mensa scolastica. Il caso sarebbe avvenuto lunedì 24.01.22, ma per ora l’amministrazione comunale tace sull’accaduto.

Sul caso è intervenuto il leader di Più Italia Fabrizio Pignalberi che ha accusato il primo cittadino Giancarlo Proietto di non aver convocato la commissione mensa con i consiglieri di minoranza e maggioranza per comprendere cosa sia accaduto con la refezione lunedì a pranzo.

“Ci spiace – scrive il leader Pignalberi – che il Sindaco Proietto non riesca a comprendere che offrire la possibilità immediata a tutte le parti coinvolte di poter far luce sull’accaduto -giustificando che sicuramente è un virus-, significa non dare una repentina opportunità al gestore del servizio di poter spiegare eventuali ragioni, non serve ad escludere sanzioni da applicare né tantomeno decisioni da adottare, ma significa esclusivamente comunicare alla città e con il paese di Serrone nella giusta maniera”.

Pignalberi rincara la dose e conclude: “non averlo fatto giustifica l’allarmismo generatosi in queste ore nelle famiglie di Serrone, oltre che all’interno delle scuole, clima che alla prossima mensa non favorirà certamente la ripresa ordinaria di un servizio, la cui qualità va tenuta sempre sotto controllo e va comunicata sempre nei modi migliori”.