“Culturalmente non sono mai contro nessuno e da buon democristiano non metto mai veti incrociati e neppure liberi”. Lo ha dichiarato in una nota diffusa nelle scorse ore, il commissario regionale della DC Nuova, Totò Cuffaro.

Cuffaro in conclusione ha affermato: “per Palermo vorrei lavorare, se qualcuno mi ascoltasse, per unire tutta la coalizione e far sì che possa vincere; però, purtroppo, credo che non siamo sulla buona strada”.