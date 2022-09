IL MALCAPITATO CITTADINO, STAVA PERCORRENDO A BORDO DI UNO SCOOTER, LA VIA CONSOLARE POMPEA, QUANDO GIUNTO AL VILLAGGIO SANT'AGATA SI E' SCONTRATO CON UN'AUTOVETTURA

D.P. un uomo 60enne di origini #srilankesi, nella mattinata di oggi 03 settembre 2022 è morto in un incidente stradale avvenuto a Messina.

Lo sfortunato cittadino stava percorrendo a bordo di uno scooter, la via Consolare Pompea, quando nel momento in cui è giunto al villaggio Sant’Agata ha avuto uno scontro con un’auto. Sul posto dove vi è stato l’urto si sono recati i vigili Urbani e gli agenti della Polizia di Stato per cercare di ricostruire la dinamica dell’impatto.

