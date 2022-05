Da diverse settimane l’ex sindaco di Messina Cateno De Luca pubblicizza l’evento del 28 maggio in Piazza Duomo, durante il quale verrà presentato il fantomatico “Mister X” che, a suo dire, darà una svolta sostanziale al nuovo Movimento Meridionalista fondato dallo stesso De Luca ed alla campagna elettorale del candidato a sindaco di Sicilia Vera Federico Basile

"CHI SARA' QUESTO IMMAGINARIO PERSONAGGIO TANTO POMPATO DAL GIA' PRIMO CITTADINO MESSINESE... FORSE VITTORIO SGARBI O QUALCUN ALTRO.. INCONSAPEVOLE DI QUEL CHE HA FATTO DURANTE LA SUA AMMINISTRAZIONE IN 3 ANNI E 7 MESI COME L'AVERE FATTO DISTRUGGERE CONTRO LA LEGGE IL CHIOSCO DELLA VILLA MAZZINI GESTITO DA UMBERTO NASTASI (IL QUALE SECONDO QUANTO E' STATO SCRITTO IL 31 LUGLIO 2019 IN UN PROVVEDIMENTO DEL SOSTITUTO PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PIERO VINCI NON ERA ABUSIVO E NON COMMISE ALCUN REATO DI INVASIONE DI TERRENI)?"