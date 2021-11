“Da diversi anni le pochissime manifestazioni natalizie si sono potute svolgere solo grazie all’intervento dei privati, Villaggi e periferie erano totalmente abbandonati a se stessi e si sono vissuti momenti veramente tristi costringendo i cittadini che volevano vivere la magia del Natale a veri e propri pellegrinaggi nei vicini comuni”. A parlare in un comunicato congiunto i sei Presidenti delle Municipalità della città di Messina Scopelliti, Siracusano, Cucè, De Luca, Cutè, Mangraviti.

Essi proseguono: “oggi finalmente per la prima volta dopo anni i quartieri ed i villaggi delle periferie della città sono stati coinvolti nella pianificazione di eventi culturali e artistici per Natale, rendendo i rappresentanti dei vari settori produttivi e le associazioni protagonisti nel promuovere eccellenze locali a livello regionale e nazionale. I villaggi diventano protagonisti di un concetto fondamentale…, la biodiversità come fattore di attrattiva nei territori. Tutto questo sarà possibile grazie al progetto -Messina città della Musica e degli eventi messo- in campo dall’amministrazione comunale e che vedrà teatro delle manifestazioni tutti i villaggi della nostra comunità nessuno escluso e che darà respiro alle attività commerciali che saranno protagoniste dei progetti”.

Aggiungono i Presidenti: “ulteriore attenzione sarà dedicata al centro cittadino, cuore pulsante del commercio, infatti gli operatori commerciali attendono gli eventi natalizi di questo 2021 come segno di rinascita commerciale al fine di mettere fine alla perdurante crisi economica dovuta alla pandemia. I sei Presidenti delle Municipalità della città di Messina Scopelliti, Siracusano, Cucè, De Luca, Cutè, Mangraviti saranno insieme alle realtà economiche ed associazionistiche vigili affinché tutto si svolga con il coinvolgimento di tutta la rete associazionistica del territorio e con la massima trasparenza e legalità auspicando investimenti sempre maggiori per la cultura e gli eventi in genere in modo da attirare turisti e portare la città di Messina come modello”.

Concludono i Presidenti delle Municipalità cittadine: “con il Vicesindaco Previti e gli assessori Gallo e Caruso abbiamo sin dall’inizio condiviso l’iniziativa e siamo estremamente compiaciuti per l’intervento di Confcommercio Messina che per mezzo del suo Presidente Carmelo Picciotto che plaudendo l’iniziativa del Natale auspica che tali interventi diventino strutturali al fine di far diventare uscire la città dal torpore degli ultimi anni che a causa degli atavici problemi di bilancio non ha mai visto tali somme investite nei settori Turistico/culturali. Criticare qualsiasi voglia iniziativa dell’amministrazione che renda protagonisti i quartieri dovrebbe sempre trovare il plauso di tutti a prescindere dal colore politico”.