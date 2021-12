“Da diversi giorni il protrarsi dei lavori di scavo per la realizzazione di n. 13 posto-giunto nella linea elettrica BT ed il ripristino della pavimentazione da parte di Enel Distribuzione Spa sta creando notevoli difficoltà a commercianti e residenti di Provinciale in quanto le numerose aree interessate dal cantiere riduco il numero di parcheggi e creano disagi alla viabilità rallentandola di molto, in un punto dove è già critica”. A parlare in una nota odierna, il Presidente della Terza Municipalità Lino Cucè.

Cucè prosegue: “nella giornata di oggi a seguito di lamentele da parte di commercianti che hanno visto da giorni ridursi i loro incassi lo scrivente ha proceduto ad una verifica dell’ordinanza con la quale si sono autorizzati i lavori di cui sopra, e si è appurato che l’ordinanza 1410 del 17/11/2021 è scaduta il 7 dicembre !!!! Considerato che lavori cosi invasivi oltre che creare disagi e ostacoli alla viabilità dovrebbero essere fatti in orari notturni al fine di ridurre le criticità viabili che ne conseguono e che nel periodo natalizio soprattutto ad una settimana dal Natale non è tollerabile e giustificabile tenere cantieri cosi grandi aperti, che eliminano parcheggi e costringono i clienti a recarsi presso altre attività perché sviliti dalla continua ricerca di un parcheggio, sarebbe opportuno un maggiore controllo del territorio da parte delle forze dell’ordine. Il Natale viene solo una volta l’anno ed il commercio non può subire rallentamenti soprattutto in questi periodi, ricordando quello che è successo lo scorso anno in questo periodo con la pandemia Oggi stesso stesso si è provveduto ad inviare una Pec agli organi comunali competenti per chiedere l’invio di Vigili Urbani al fine di verificare la validità di eventuale ordinanza viaria e se scaduta come sembra essere, la verbalizzazione alla ditta e l’immediata chiusura del cantiere in quanto abusivo ed ripristino dei luoghi in quanto azioni simili (lavorare con l’ordinanza scaduta) non sono tollerabili sotto ogni punto di vista. Provinciale rappresenta la continuazione del Viale San Martino ma spesso viene dimenticata e bistrattata, anche se quest’anno per il Natale qualcosa si è fatto, ricordo che in questa zona insistono più di 200 attività commerciali che pagano le tasse come i commercianti del Viale San Martino o la Via Garibaldi”.

Conclude Cucè: “mi preme evidenziare come ancora una volta la presenza costante dei Consiglieri di Municipalità è fondamentale per il controllo del territorio ma soprattutto di l’azione di ascolto nei confronti dei cittadini Messinesi”.