IL PROVVEDIMENTO E' STATO DISPOSTO PER L’EFFETTUAZIONE DI UNO SCAVO PER L’ESECUZIONE DI GIUNTI DI UN CAVO A MEDIA TENSIONE 20 KV

Da domani, mercoledì 29, sino a venerdì 1 luglio, saranno istituiti i divieti di sosta, 0-24, con zona rimozione coatta, in entrambi i lati di via Fabrizi, per un tratto di 10 metri a valle di piazza Cairoli (a Messina), e di transito pedonale.

