Da domani…, saranno attivati vari provvedimenti viari in alcune strade del centro di Messina

Interventi urgenti di scerbatura affidati dall’Amministrazione Comunale come servizi aggiuntivi alla Messinaservizi Bene Comune saranno effettuati da domani, mercoledì 23, sino a venerdì 25, nella fascia oraria 20 – 6, nelle vie Ugo Bassi, lato monte, nel tratto compreso tra le vie S. Cecilia e Maddalena; S. Cecilia, lato nord, tra viale San Martino e via Ugo Bassi; viale San Martino, lato mare, tra le vie S. Cecilia e Maddalena; Maddalena, lato sud, tra viale San Martino e via Ugo Bassi; su entrambi i lati delle vie G. Bruno, tra le vie S. Cecilia e Maddalena; Nino Bixio, tra via Ugo Bassi e viale San Martino; Luciano Manara, tra via Ugo Bassi e viale San Martino; Camiciotti, tra via Ugo Bassi e viale San Martino; ed a Ganzirri, in via Lago Grande S. P. 43, lato monte, da piazza Fanalino al numero civico 94.

Esclusivamente nei tratti di strada oggetto degli interventi vigerà pertanto il divieto di sosta, con rimozione coatta, provvedendo ad interdire il transito pedonale nei corrispondenti marciapiedi, indirizzando, con idonea segnaletica stradale, i pedoni sul lato opposto e garantendo l’accesso a tutti gli ingressi ivi presenti, per mezzo di protezioni superiori e laterali, al fine di consentire il posizionamento dei mezzi d’opera necessari.

La parte di carreggiata stradale occupata dai mezzi impegnati dovrà essere opportunamente delimitata e la circolazione garantita, in sicurezza, nella restante parte.