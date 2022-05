Da domani, venerdì 6, sino a mercoledì 11, nell’atrio di Palazzo Zanca si terrà un duplice appuntamento dedicato all’arte e alla fotografia, nell’ambito delle iniziative collaterali finalizzate ad intrattenere la cittadinanza in attesa della V tappa Catania-Messina del Giro d’Italia.

L’inaugurazione dei due eventi è prevista domani, venerdì 6, alle ore 18, nell’atrio del Palazzo municipale, alla presenza del Commissario Straordinario del Comune di Messina Leonardo Santoro. Si tratta di manifestazioni eterogenee, basate sul ciclismo e sul campione messinese Vincenzo Nibali, ed aventi come temi la sensibilizzazione alla sicurezza stradale, l’arte e l’intrattenimento sportivo aperto alla cittadinanza, agli istituti scolastici ed alle associazioni e società sportive del territorio messinese, dedicando anche spazi importanti a cause di rilevanza sociale. Saranno realizzate, infatti, una mostra fotografica, ad opera del Team Nibali, con 20 scatti dedicati al campione messinese dal fotografo Filippo Mazzullo, e una installazione artistica temporanea dal titolo #MakeSportNotWar, un collage di dipinti di 40 artisti organizzato dall’Associazione culturale “Impronte Messina”, in collaborazione con l’Associazione culturale Le Muse. Un particolare “patchwork” composto da 40 tele della misura unica di 30×30, realizzate da altrettanti artisti, e riempite di idee creative, immagini e messaggi.

Le tele saranno montate su una particolare “griglia” e comporranno, l’una unita all’altra, un’unica grande opera esclusiva. Sono iniziative distinte ma complementari nella loro concezione: entrambe legate a tematiche strettamente connesse al Giro d’Italia e, più in generale, allo sport e all’attualità. Le due mostre saranno visitabili liberamente durante gli orari di apertura di Palazzo Zanca, compresi eccezionalmente sabato 7 e domenica 8. Nella seconda giornata, tra l’altro, Piazza Unione Europea si animerà con lo Sport Village. Aggiornamenti sul programma delle attività ed altre informazioni riguardanti la tappa messinese del Giro d’Italia saranno pubblicati sulla pagina Facebook “Messina Città degli Eventi”.