I LAVORI INTERESSERANNO ANCHE ENTRAMBI I LATI DI VIA VITTORIO EMANUELE

Da lunedì 27 sino a mercoledì 29, nella fascia oraria 20-6, saranno effettuati dalla Messinaservizi Bene Comune interventi di scerbatura sul lato mare di via Garibaldi, nel tratto compreso tra via I Settembre e piazza Unità d’Italia, ed entrambi i lati di via Vittorio Emanuele.

Esclusivamente nei tratti di strada oggetto delle attività vigerà pertanto il divieto di sosta, con rimozione coatta, collocando idonea segnaletica stradale, garantendo l’ingresso in sicurezza a tutti gli accessi insistenti nei tratti di strada interessati dagli interventi e agevolando il passaggio dei mezzi di soccorso, di pronto intervento o delle forze di Polizia.

Sempre da lunedì 27, sino a mercoledì 29, nella fascia oraria 20-6, le attività di scerbatura interesseranno il quadrilatero compreso tra le vie Ugo Bassi, Trieste e Santa Cecilia, e viale San Martino. Il divieto di sosta insisterà sul lato monte di via Ugo Bassi, lato nord di via Trieste, lato mare di viale San Martino, lato sud di via Santa Cecilia e nei tratti interclusi delle vie Giordano Bruno (entrambi i lati) e Aurelio Saffi (entrambi i lati).

Sempre da lunedì 27 a mercoledì 29, ma nella fascia oraria 7-17, le attività di scerbatura proseguiranno nel quadrilatero compreso tra le vie Seminario Estivo, Principe Tommaso e Palermo, e viale Giostra. La sosta sarà vietata in entrambi i lati delle vie Seminario Estivo, Palermo e nei tratti interclusi di viale Aranci, M. Rizzo, I. Pindemonte, A. Manzoni, A. Canova e N. Macchiavelli, del viale Giostra e relative complanari, di piazza N. Visalli/Martiri D’Ungheria, e sul lato monte di Principe Tommaso.