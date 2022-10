IL PERSONALE DELL’AZIENDA SARA' A DISPOSIZIONE DELL’UTENZA DAL LUNEDI' AL SABATO, DALLE 7.00 ALLE 19.30, PER RISPONDERE A TUTTE LE RICHIESTE E LE NECESSITA' DEI CITTADINI

Da lunedì 3 Ottobre 2022 sarà attivo il nuovo front-office di ATM, presso il palazzo in Via La Farina n 336, recentemente inaugurato. Il personale dell’azienda sarà a disposizione dell’utenza dal lunedì al sabato, dalle 7.00 alle 19.30, per rispondere a tutte le richieste e le necessità dei cittadini.

Presso gli uffici si potranno acquistare titoli di viaggio, abbonamenti e “Gratta e sosta”, ritirare pass residenti e contrassegni per i veicoli elettrici e ibridi, ritirare l’abbonamento fornito con bonus trasporti ed effettuare il pagamento dei verbali. Il front office, dotato di nuovi arredi funzionali e comodi, pensati con un design moderno per rendere il più accogliente possibile la permanenza dei fruitori, sarà il nuovo centro focale dei servizi, mostrandosi come biglietto da visita della Società.