Da lunedì 4 settembre al 22 dicembre 2023, nelle fasce orarie 20-6 e 6-14, saranno effettuati a Messina… interventi di scerbatura in numerosi tratti di strade cittadine. Dal 4 al 22 settembre, nella fascia oraria 20-6, i lavori interesseranno il quadrilatero compreso tra le vie San Cosimo, Vittorio Veneto, La Farina, Rovigo, Maregrosso, Catania, Gazzi, Dante Alighieri, Lucania, Roosvelt, Napoli, Lucania, Lazio, Buganza, Cremona, Roma, e i viali San Martino ed Europa; dal 4 al 27 settembre, nella fascia oraria 20-6, scerbatura sulla Circonvallazione; dal 25 ottobre al 3 novembre, dalle ore 20 alle 6, nella zona di via Boner e dintorni.

Lavori di scerbatura, dal 25 settembre al 22 dicembre 2023, dalle ore 20 alle 6, in altri quadrilateri del centro cittadino: vie Maddalena, Risorgimento, Cesare Battisti, Geraci, Santa Cecilia, Ugo Bassi, Maddalena, Trieste, La Farina, Tommaso Cannizzaro, Industriale, corso Cavour, Monsignor D’Arrigo, Santa Maria dell’Arco, Pracanica, Palermo, Gagini, Fratelli Bandiera, San Crispino, Calapso, Quod Quaeris, Borzì, Ibica, Logoteta, Barbalonga, Concezione, Fossata, San Liberale, Dicearco, Interdonato, degli Antoni, Mitchell, Andria, Giordano, Bellorado, Osservatorio, XXIV Maggio, Vittorio Emanuele II, Madonna della Mercede, Carlo Botta, Pascoli, Malvizi, San Sebastiano, Principe Umberto, Palermo, degli Amici, Romeo, degli Angeli, Nicotra, Macrì, Porta Imperiale, Rifugio dei Poveri, piazze San Giovanni Decollato e Lo Sardo, viali Boccetta, Europa e San Martino, e vie limitrofe; dal 4 all’8 settembre, dalle 6 alle 14, interventi in alcuni tratti di via Consolare Pompea. Esclusivamente nei tratti di strada oggetto delle attività vigeranno pertanto i divieti di sosta, con zona rimozione coatta, e di transito pedonale, garantendo la continuità del transito ai pedoni sul marciapiede del lato opposto a quello oggetto di intervento, mediante la collocazione di idonea segnaletica di indirizzamento, e l’ingresso in sicurezza a tutti gli accessi insistenti in quel tratto di strada.

Lavori pulizia condotta fognaria: da lunedì 4 settembre divieto di sosta in un tratto di viale Boccetta… divieto anche in via Montale:

Dalle ore 8 di lunedì 4 sino alle 17 di venerdì 8 settembre, saranno effettuati lavori di pulizia della condotta fognaria di acque nere nella corsia lato nord della carreggiata nord (direzione di marcia mare-monte) di viale Boccetta, nel tratto compreso tra largo Fontana Arena e via Logoteta. Pertanto, al fine di consentire ad AMAM l’esecuzione, in quel tratto di strada saranno vietati la sosta, 0-24, con zona rimozione coatta, e il transito veicolare; istituito inoltre il limite massimo di 30 km/h. Per le medesime ragioni, lunedì 4 settembre, dalle ore 8 sino alle 17, divieto di sosta, con zona rimozione coatta, in entrambi i lati di via Eugenio Montale, per un tratto di 30 metri, in corrispondenza del numero civico 3.

Limitazioni viarie sulla Circonvallazione per interventi di livellamento della sede stradale:

Nell’ambito dei lavori di rifacimento di alcuni tratti della Circonvallazione, deformati per l’affioramento delle radici degli alberi, per consentire l’eliminazione di alcuni dossi sulla sede stradale e gli interventi di scarifica e successiva ripavimentazione, sono stati disposti sul viale Regina Margherita, nel tratto compreso tra le vie Salita Cappuccini e Palermo, da lunedì 4 settembre sino al 27 ottobre, i divieti di sosta, 0-24, con zona rimozione coatta, e di transito nella parte valle della carreggiata stradale. Istituito inoltre il limite massimo di velocità di 20 km/h.

Lavori di miglioramento della sicurezza ed estensione della pista ciclabile urbana del centro città… provvedimenti viabili:

Nell’ambito degli interventi di miglioramento della sicurezza ed estensione della pista ciclabile urbana del centro città, è revocata la fermata degli autobus antistante il numero civico 26 di corso Cavour. Istituito anche il limite massimo di velocità pari a 30 km/h lungo la corsia riservata in direzione sud-nord di corso Cavour. Da oggi, venerdì 1, sino a venerdì 15 settembre, divieto di transito nei tratti di pista ciclabile realizzati con collocazione di idonea segnaletica/barriera: a) corso Cavour, nel tratto compreso tra via Tommaso Cannizzaro e viale Boccetta; b) entrambe le carreggiate stradali del viale San Martino, nel tratto compreso tra via Santa Cecilia e viale Europa. Riaperta infine da oggi, venerdì 1, al transito veicolare la corsia riservata ai mezzi pubblici sita in corso Cavour, nell’intero tratto compreso tra via Cannizzaro e viale Boccetta.

Lunedì 4 settembre sospensione temporanea del capolinea degli autobus ATM nel villaggio Altolia: