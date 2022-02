QUALCHE DIRETTA FACEBOOK IN MAGLIETTA BIANCA, PER I SUOI QUASI 500 MILA FOLLOWERS E POI IL VIA AI SALUTI CON I VARI RAPPRESENTANTI ISTITUZIONALI SCAGLIONATI LUNGO LE 24 ORE

Da mezzanotte non sarà più sindaco di Messina, l’ultimo giorno per Cateno De Luca, che si è dimesso per candidarsi – per ora in solitario – a governatore della Sicilia, è cominciato presto.

Qualche diretta Facebook in maglietta bianca per i suoi quasi 500 mila followers, poi gli incontri per i saluti istituzionali: il rettore, il prefetto, il questore, l’arcivescovo, imprenditori e sindacalisti. Dopo la visita istituzionale, De Luca ha incontrato il presidente della Corte d’appello, quindi a Palazzo Leoni per salutare i dipendenti e i sindaci del messinese, con annessa diretta Facebook.

Fitto il programma anche nel pomeriggio, con la relazione a Palazzo Zanca, sede del municipio, in serata l’ultima riunione della giunta e alle 23 la formalizzazione delle dimissioni. Mezz’ora dopo diretta no stop sulla sua pagina Facebook con la consegna della fascia tricolore al segretario generale del Comune, l’omaggio floreale all’Immacolata in piazza e il brindisi di commiato in piazza Duomo.

Un quarto dopo la mezzanotte, De Luca presenterà il candidato sindaco sostenuto dal sua movimento ‘Sicilia Vera’. Domani in Assemblea siciliana, alle 10.30, De Luca lancerà ufficialmente la sua corsa a governatore.