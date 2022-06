“Da Nello Musumeci arriva l’ennesima prova di pochezza, arroganza e cecità…, chi semina vento raccoglie tempesta… al governatore siciliano uscente consiglio un bel bagno di umiltà”

E' LA SENATRICE DI FORZA ITALIA, URANIA GIULIA PAPATHEU, CHE LO AFFERMA IN UNA NOTA DI OGGI 23 GIUGNO 2022, IN MERITO ALL'ANNUNCIO EFFETTUATO DAL PRESIDENTE SICILIANO DI ESSERE DISPONIBILE A FARE UN PASSO DI LATO NEL CASO IN CUI IL SUO NOME DOVESSE RISULTARE DIVISIVO E NON UNIFICANTE DI TUTTA LA COALIZIONE DI CENTRODESTRA IN VISTA DELLE ELEZIONI REGIONALI DEL 6 NOVEMBRE PROSSIMO