Da oggi in base al D.L. n° 229 del 30 dicembre 2021 emesso dal presidente del Consiglio dei ministri Mario Draghi d’intesa con i restanti componenti del Governo nazionale per attraversare lo ‘Stretto di Messina’ sarà necessario disporre del ‘Super Green Pass’

Da oggi in base al D.L. n° 229 del 30 dicembre 2021 emesso dal presidente del Consiglio dei ministri Mario Draghi d’intesa con i restanti componenti dell’Esecutivo nazionale per attraversare lo ‘Stretto di Messina’ sarà necessario disporre del ‘Super Green Pass’.

Già da stamattina, agli approdi (della rada San Francesco di viale della Libertà) gestiti dalla Società ‘Caronte & Tourist’ si sono formate lunghe file di mezzi… incolonnati nelle corsie dedicate all’imbarco.

In proposito sull’argomento, nei giorni scorsi, quando la notizia divenne di dominio pubblico iniziando a suscitare malumore e disappunto da parte di molti cittadini e componenti delle Istituzioni il rappresentante aziendale Tiziano Minuti (responsabile comunicazione e personale) ha riferito: «facciamo rispettare come sempre abbiamo fatto le prescrizioni delle Autorità di Governo, riducendo contestualmente al minimo eventuali disagi per i nostri passeggeri».