Da oggi, lunedì 5, sino a venerdì 9, dalle ore 16 alle 19, si svolgeranno presso l’Aula Magna dell’Università degli Studi di Messina, corsi di formazione dei Presidenti di seggio elettorale. L’iniziativa segue il protocollo d’intesa siglato lo scorso 25 agosto dal Prefetto Cosima Di Stani, dal Sindaco Federico Basile, dal Rettore Salvatore Cuzzocrea e dal Presidente f.f. della Corte d’Appello Sebastiano Neri, per l’attivazione di percorsi di formazione in materia elettorale. I corsi sono aperti alla partecipazione di studenti, Presidenti di seggio designati dal Presidente della Corte d’Appello in occasione delle varie tornate elettorali, nonché di quanti siano interessati ad assumere le funzioni di Presidente di seggio, anche su delega del Sindaco. Lo scopo è quello di fornire ai partecipanti degli strumenti formativi, anche di carattere tecnico-operativo, utili allo svolgimento delle attività del seggio elettorale.

In considerazione delle prossime elezioni politiche e regionali, in programma domenica 25 settembre 2022, il Protocollo è già stato reso operativo mediante l’attivazione della predetta iniziativa in materia elettorale. Gli iscritti al corso, articolato secondo un programma didattico, potranno partecipare anche in modalità videoconferenza, collegandosi al seguente link.

Previsto l’approfondimento dei seguenti argomenti: la capacità elettorale: origini e principi costituzionali; le cause ostative al voto; la legge n. 3/2019 e le sanzioni interdittive; acquisto e riacquisto del diritto elettorale; lo schedario elettorale; le liste elettorali generali e sezionali; l’organizzazione e le attività dell’Ufficio elettorale; le Commissioni elettorali e funzionamento; adempimenti e procedure elettorali; analisi dei casi particolari.