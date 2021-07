“Da professoressa invito tutto il personale docente e Ata a vaccinarsi, è importante iniziare l’anno scolastico a settembre in presenza e per farlo certamente più saremo i vaccinati e meglio sarà”. A dirlo Barbara Floridia sottosegretario al Ministero dell’istruzione, oggi in visita all’Hub vaccinale di Milazzo, facendo un appello alla vaccinazione. Floridia nei prossimi giorni si recherà in altri centri vaccinali della Sicilia.

“Il dato nazionale, come sottolineato anche dal commissario nazionale all’emergenza Covid 19 Francesco Paolo Figliuolo, – prosegue Floridia – è confortante, perché già l’80% dei docenti e del personale Ata è stato vaccinato. Tuttavia in Sicilia siamo un poco indietro, manca una fetta importante di docenti da vaccinare, cerchiamo quindi di raggiungere e superare questo gap. Invito inoltre anche gli studenti a vaccinarsi in modo che negli ambienti scolastici, sempre in sicurezza e con il distanziamento, possiamo riprendere le nostre attività e stare insieme in maniera più serena”.

Soddisfatto per l’appello della senatrice Floridia il commissario per l’emergenza Covid 19 di Messina Alberto Firenze che ha sottolineato: “dopo l’attore e regista Ninni Bruschetta che ha fatto un appello dall’Hub in Fiera, oggi anche il sottosegretario Floridia ha raccolto il nostro invito a diventare testimonial per la vaccinazione. Altri personaggi noti si aggiungeranno nei prossimi giorni. Ringraziamo il sottosegretario che ha dimostrato grande attenzione al tema della vaccinazione e auspichiamo che questa campagna di sensibilizzazione possa servire per incidere sugli indecisi che ancora non si sono vaccinati”.