«Da qualche mese, il Monumento ai caduti delle due Guerre mondiali – sito in piazza San Rocco a Faro Superiore – si presenta in una condizione di evidente precarietà». Lo dichiara in una nota il Presidente della VI^ Circoscrizione, Francesco Pagano (Ora Sicilia).

Pagano aggiunge: «crollato su un lato, il monumento rappresenta un potenziale rischio per l’incolumità dei passanti ed è diventato, soprattutto, il simbolo di uno stato di assenza di decoro: un problema molto diffuso che affligge, in particolare, alcune zone periferiche della città di Messina. Nella qualità di presidente della VI Circoscrizione, ho fatto richiesta di intervento urgente agli assessori Minutoli e Caruso per tentare di avviare un processo di riqualificazione e manutenzione del monumento».

Conclude Pagano: «il rilancio della nostra città passa anche da piccoli interventi come questo… risposte concrete che dobbiamo fornire alla comunità che rappresentiamo senza essere costretti a subire lunghi mesi di attesa. La questione in oggetto, peraltro, è lo specchio della sostanziale importanza dell’applicazione del decentramento amministrativo. Una Circoscrizione dotata di un bilancio e di budget adeguati verrebbe messa nelle condizioni di risolvere in tempi celeri situazioni del genere, evitando di attendere le lungaggini burocratiche tipiche della macchina amministrativa».