Da questa mattina diverse squadre dei Vigili del fuoco di Messina sono state impegnate per combattere un vasto incendio (di cui al momento non si conoscono le cause, si presume un cortocircuito nella zona server del negozio), scoppiato dentro il negozio Scarpe&Scarpe sito all’interno nel centro commerciale Today di Pistunina.

Diverse autopompe ed autobotti sono dovute intervenire sul posto insieme a tutti i mezzi necessari per estinguere il vasto incendio e coadiuvare il servizio tecnico urgente. I Vigili del fuoco stanno operando anche con gli autorespiratori per il voluminoso fumo scaturito dal rogo. Al momento l’elettricità è stata staccata in tutto il centro commerciale e la zona risulta interdetta per sicurezza. Sul posto vi sono anche i Carabinieri.

Foto…, tratta da… www.messinaindiretta.it!