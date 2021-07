Da sabato 3 a lunedì 5 luglio nella fascia oraria 20:00-6:00 la Messinaservizi Bene Comune effettuerà interventi di scerbatura nel quadrilatero compreso tra via Geraci, viale San Martino, via Santa Cecilia e via Risorgimento.

Per consentirne l’esecuzione sarà vietata la sosta sul lato nord di via Geraci, sul lato monte di viale San Martino, sul lato sud di via Santa Cecilia, sul lato mare di via Risorgimento, e su entrambi i lati dei tratti interclusi delle vie Sacchi, Aurelio Saffi e dei Mille.

Da lunedì 5 fino a mercoledì 7, poi, sempre nella fascia oraria 20:00-6:00, gli interventi di scerbatura interesseranno il quadrilatero compreso tra le vie Risorgimento, Geraci, Cesare Battisti e Santa Cecilia. Il divieto di sosta insisterà sul lato monte di via Risorgimento, sul lato nord di via Geraci, sul lato mare di via Cesare Battisti, sul lato sud di via Santa Cecilia e su entrambi i lati dei tratti interclusi delle vie Ghibellina, Centonze e Aurelio Saffi.