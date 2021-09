LO HA RIFERITO OGGI IN UN COMUNICATO, FILIPPO PANSERA, RESPONSABILE PER LA PROVINCIA DI MESSINA DEL PARTITO NAZIONALE CON SEDE A FROSINONE, PIU' ITALIA (PRESIEDUTO DA FABRIZIO PIGNALBERI) SUL BOTTA E RISPOSTA INTERCORSO IN QUESTI GIORNI FRA I CONSIGLIERI COMUNALI DEL M5S, CRISTINA CANNISTRA', GIUSEPPE FUSCO E ANDREA ARGENTO, CON GLI ASSESSORI (DELLA GIUNTA GUIDATA DAL SINDACO CATENO DE LUCA) DAFNE MUSOLINO E MASSIMILIANO MINUTOLI IN RELAZIONE ALLO STATO DI DEGRADO ESISTENTE A VILLA MAZZINI

“Da sempre, siamo vicini al cittadino ed alle imprese messinesi”. Lo ha riferito oggi in un comunicato, Filippo Pansera, responsabile per la Provincia di Messina del Partito nazionale (con sede a Frosinone) Piu’ Italia (presieduto da Fabrizio Pignalberi) sul botta e risposta intercorso in questi giorni fra i consiglieri comunali del M5S, Cristina Cannistra’, Giuseppe Fusco e Andrea Argento con gli assessori (della Giunta guidata dal sindaco Cateno De Luca) in relazione allo stato di degrado esistente a Villa Mazzini.

Continua Pansera: “non ha alcun senso tecnico e logico la giustificazione data ieri da Minutoli e Musolino secondo i quali il progetto di ammodernamento riguardante il Parco sia bloccato per la presenza di manufatti abusivi (chioschi di giochi) non demoliti, atteso che l’esistenza degli stessi oltre a non essere di intralcio per la esecuzione di opere di riqualificazione, e’ legata a dinamiche di natura legale visto che alcuni gestori fra i quali il signor Umberto Nastasi negli scorsi mesi hanno presentato Ricorso al Tribunale amministrativo di Catania ed al Consiglio di giustizia amministrativa di Palermo.

Dice poi Pansera: “sarebbe dunque auspicabile, che i responsabili dell’Amministrazione Comunale possano in breve tempo dare l’avvio alle operazioni di ristrutturazione del sito a prescindere dallo stazionamento in loco di attivita’ commerciali private che comunque hanno una finalita’ sociale essendo orientate allo svago di utenti di minore eta’.

Infine sottolinea Pansera: “l’interessamento dei #pentastellati sembra tardivo e poco utile allo sviluppo della zona a verde perche’ mai hanno toccato con mano le esigenze e le problematiche degli imprenditori li impegnati a lavorare”.