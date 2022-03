“Da settimane il mio nome circola come possibile candidato sindaco della città di Messina e ne sono onorato. Voglio però precisare che, al momento, non c’è nessuna mia candidatura ufficiale. Ieri si è tenuto un incontro a Roma, durante il quale ho dato al mio partito (al segretario nazionale Matteo Salvini e al segretario regionale Nino Minardo) la disponibilità ad impegnarmi in prima persona”. Lo dichiara il deputato della Lega, Nino Germanà.

Ha aggiunto per concludere così Germanà: “ciò chiarito, ritengo che sia il tavolo messinese del centrodestra a dover scegliere il miglior candidato per affrontare questa imminente competizione elettorale e dovrà farlo all’unanimità. È una tesi che sostengo da mesi e che vale anche per il sottoscritto, oltre che per gli altri nomi in campo, che rispetto e con i quali lavoreremo fianco a fianco, qualunque sia la scelta finale. Messina deve ripartire e il centrodestra unito, allargato al civismo e alle forze positive della città, rappresenta l’unica scelta credibile e forte per i messinesi”.