“Dagli occhi delle DONNE derivo la mia dottrina: essi brillano ancora del vero fuoco di Prometeo, sono i libri, le arti, le accademie, che mostrano, contengono e nutrono il mondo” -William Shakespeare-. Ed è questo che DONNA ARTE rappresenta, giunta alla quinta edizione dedicata quest’anno alla memoria della compianta artista messinese Fortunata Cafiero Doddis.

Ideato e condotto dalla dott.ssa Helga Corrao, docente e pedagogista ANPE (Associazione Nazionale Pedagogisti), presidente dall’Associazione di Volontariato sociale Sagittario insieme all’InformaDONNA Messina che promuovono l’Evento, coadiuvata dalla dott.ssa Genny Noto Millefiori.

Spiega la Corrao: “sarà l’occasione per ritrovarci e confrontarci sul nostro mondo femminile in tutte le sue sfumature, tanti e variegati saranno gli interventi e le ospiti nel mio salotto. Essere DONNA è un vantaggio da difendere e in parte ancora da conquistare con un impegno sia individuale che collettivo. Ho voluto fortemente che quest’anno l’Evento fosse, per la prima volta, dedicato alla memoria di un’amica cara per me, ma altrettanto cara alla nostra Messina, la poetessa, soprano, conduttrice, organizzatrice di manifestazioni culturali e concertistiche, autrice di testi lirici Fortunata Cafiero Doddis, che entusiasta e professionale come sempre, ha partecipato alla scorsa edizione, malgrado i suoi problemi di salute. Vogliamo ricordarla con lo stesso affetto che ha elargito a me ed a tante di noi”.

L’Associazione culturale Impronte Messina, in occasione di DONNAARTE 2022 organizza e cura la quarta ed. del Concorso di Arti visive “FeminaTerrae”, con il tema “La DONNA”, nato con l’intenzione di valorizzare, promuovere e sostenere gli artisti contemporanei (per iscrizioni contattare tramite sms il 3405404956).

Start dell’Evento alle ore 18.00 in diretta dagli studi cinematografici della C.M.S. (Cinema Moda Spettacoli) di Claudio Bellezza, sarà trasmesso ON-LINE dalle pagine Web, Facebook ed Instagram di EventiMessinaweb.