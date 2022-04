«Dal 19 aprile 2022 il parcheggio del Cavalcavia è diventato a pagamento, decretando così la fine di ogni possibilità di parcheggiare vicino al centro gratuitamente»

IN UNA NOTA DI OGGI 26 APRILE 2022, SI ESPRIME COSI' IL LEADER DI “FUTURO – TRASPARENZA E LIBERTA'”, SANTI DANIELE ZUCCARELLO, CHE INTERVIENE SULLA QUESTIONE AL POSTO DEL CANDIDATO A SINDACO (DI MESSINA PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 12 GIUGNO) DEL PARTITO, SALVATORE TOTARO

«Dal 19 aprile 2022 il parcheggio del Cavalcavia è diventato a pagamento, decretando così la fine di ogni possibilità di parcheggiare vicino al centro gratuitamente. Riteniamo inaccettabile non avere la possibilità di parcheggiare nei pressi del centro senza dover sostenere un costo. Oltre ad essere poco corretto, viste le difficoltà economiche che le famiglie hanno dovuto affrontare dopo gli ultimi due anni, riteniamo tutto questo dannoso per le attività commerciali e i lavoratori. Considerando, inoltre, che l’80% dei posti auto rimangono inutilizzati». Così, in una nota, il leader di “Futuro – Trasparenza e Libertà”, Santi Daniele Zuccarello, che interviene sulla questione al posto del candidato sindaco del partito Salvatore Totaro.

Aggiunge e conclude Zuccarello: «per noi serve un intervento urgente al fine di garantire parcheggi disponibili a chi deve sostare nel centro città anche gratuitamente, ma siamo anche per dare ad ogni commerciante e ad ogni lavoratore del centro un pass gratuito per la ZTL. Essere concreti per noi significa guardare ai bisogni di famiglie ed imprese e facilitarne la vita. Messina merita di meglio, merita di avere al governo qualcuno che ne è fortemente innamorato».