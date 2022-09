Dal 9 al 23 prossimo del corrente mese, in vista delle Elezioni Politiche previste nella giornata di domenica 25 settembre 2022, Fabrizio Pignalberi il leader del Partito Nazionale ‘Più Italia’ con sede a Frosinone farà un Tour in tutto il Paese a supporto delle ‘Liste’ di ‘Alternativa per l’Italia’ (il sodalizio politico creato nei mesi scorsi da Mario Adinolfi -Il Popolo della Famiglia- e Simone Di Stefano -Exit-), nelle quali vi sono alcuni aderenti al Gruppo da lui rappresentato.

Ecco tutti gli appuntamenti previsti:

9/09 Piemonte;

10-11/09 Liguria;

12/09 Campania;

12/09 Puglia;

13/09 Calabria;

13/09 Sicilia;

14/09 Basilicata;

14/09 Molise;

16/09 Veneto;

17/09 Friuli Venezia Giulia;

18/09 Abruzzo;

18/09 Toscana;

19/09 Lombardia;

19-20-21/09 Liguria;

22-23/09 Lazio.

Il 13 settembre 2022, Pignalberi sarà accompagnato in Calabria ed in Sicilia, da Filippo Pansera che dal 29 novembre 2019 è il responsabile Provinciale di ‘Più Italia’ a Messina.