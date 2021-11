“Dal comando supremo di Provocata-Pandemia è stato emesso un nuovo bollettino di guerra. Il vero pericolo dei contagi, oggi come oggi, non dipende tanto dal Virus, quanto da certi insidiosi esseri chiamati interruttori. Bestie docili al vedersi, ma i loro artigli sono a dir poco micidiali. Essi si presentano come ospiti sotto forma di esseri umani pronti a distribuire la loro rabbia (molto spesso con la bava alla bocca) nei vari Talk show”. Nelle scorse ore, lo ha riferito sulla sua Pagina Instagram il cantante 83enne… milanese Adriano Celentano.

Celentano ha aggiunto e concluso: “il capostipite di questi distributori di odio non voglio fare il nome altrimenti non viene radiato, è un tipo grassottello coi baffi non sempre tagliati bene. Individui chiamati apposta per parlare sopra a chi (con pacatezza) dice cose sensate”.

Ha terminato Celentano: “in modo che l’onda nera dell’odio sgorghi come un fiume in piena nelle case degli italiani. Ma i veri responsabili di questo grave innesto che sta mettendo a dura prova la pazienza degli italiani, sono i Conduttori. Andrebbero licenziati – tutti in tronco – sia maschi che femmine. Non ci vuole tanto per capire che sono proprio loro i maggiori responsabili di tutto questo odio che invade le strade”.